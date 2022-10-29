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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Минобороны РФ заявило о приостановке соглашения по вывозу зерна из портов Украины

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Москва приостанавливает свое участие в исполнении соглашений по вывозу зерна из портов Украины.

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Там отметили, что решение принято "с учетом проведенного 29 октября сего года киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Накануне в совместном координационном центре сообщили, что по состоянию на 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 9 239 819 тонн.

В субботу на рассвете беспилотники, в том числе летательные и морские, атаковали акваторию Севастопольской бухты, они не нанесли серьезного ущерба инфраструктуре. Все беспилотники были уничтожены средствами Черноморского флота.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что "подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов".

Минобороны РФ Украина
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