МИД России начал проработку шагов в связи с данными о причастности британцев к атаке на ЧФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия прорабатывает шаги с учетом заявления Минобороны РФ о причастности британских специалистов к атаке беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.

"МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море 29 октября и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В комментарии обращено внимание на сообщение российских военных о том, что они располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании также к серии взрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в Балтийском море. "Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают", - сказано в комментарии.

В субботу на рассвете беспилотники, в том числе летательные и морские, атаковали акваторию Севастопольской бухты, они не нанесли серьезного ущерба инфраструктуре. Все беспилотники были уничтожены средствами Черноморского флота.

В российском военном ведомстве сообщили, что "подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов".

"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - отметили в российском военном ведомстве.