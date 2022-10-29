Минобороны РФ заявило об отражении атаки украинских беспилотников на корабли ЧФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что утром в субботу отразили атаку украинских сил с применением беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.

"Сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов", - сообщили военные.

Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщили в Минобороны РФ.

"Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - отметили в ведомстве.

"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - сообщили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, "представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В ведомстве отметили, что в результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.

"В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде", - сообщили в Минобороны РФ.

28 октября власти Севастополя продлили в городе до 12 ноября действие высокого, "желтого" уровня террористической опасности, введенного в конце июля.

Военный совет Черноморского флота на заседании 28 октября принял решение по усилению мер антитеррористической направленности и противодействия диверсионным силам и средствам в регионе.