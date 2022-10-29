ВСУ нанесли ракетный удар по переправе через Днепр у Антоновского моста в Херсоне

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Антоновского мосту и переправе через Днепр в Херсоне, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В 21:13 обстреляли район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, девять ракет сбили. К сожалению, три ракеты упали в район Антоновского моста", - рассказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что информация о жертвах и разрушениях уточняется.

В ночь на 21 октября в результате ракетного удара ВСУ по переправе погибли четыре человека.

Единственный в Херсоне мост через Днепр с июля 2022 года регулярно подвергается ракетным ударам со стороны Украины. После того, как он оказался непригоден для проезда, российские военные организовали паромную переправу для транспорта.

18 октября из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ и угрозы прорыва дамбы Каховской ГЭС власти Херсонской области объявили о начале массового перемещения жителей на левый берег Днепра. О завершении основных мероприятий по эвакуации было заявлено 28 октября. По последним данным, переехали на левый берег до 80 тысяч жителей Херсона и ближайших намеренных пунктов. На правом берегу региона, по данным местных властей, может оставаться до 170 тысяч человек.