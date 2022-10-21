Три человека погибли в результате обстрела ВСУ гражданской переправы через Днепр в Херсоне

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате обстрела ВСУ гражданской переправы через Днепр в Херсоне, еще 10 получили ранения, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Три человека погибли, среди них есть дети, 10 мирных человек ранены", - заявил он, добавив, что удар был нанесен "управляемыми американскими ракетами HIMARS".

По словам Рогова, ВСУ нанесли 12 ракетных ударов, 11 ракет сбито ПВО.

Ранее экстренные службы также сообщили, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне вновь подвергся ракетному обстрелу.

В свою очередь министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил журналистам об одном погибшем и семерых пострадавших.

"Один погибший и семь человек тяжело ранены. Им оказывается помощь, оперируют", - сообщил он.

Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти.

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в четверг сообщил, что "уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области" перешли на левый берег". В общей сложности планируется перевезти до 60 тысяч жителей, на это уйдет порядка шести дней, заявляли ранее власти региона.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м. Практически ежедневно мост подвергается ракетным ударам со стороны Украины. В августе мост был закрыт на ремонт, движение транспорта по нему в настоящее время невозможно.

Мост Каховской ГЭС, находящийся в 80 км от Херсона, является ближайшим транспортным переходом через Днепр для жителей областного центра. Этот мост также регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины - переправа имеет серьезные повреждения.