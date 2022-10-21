Власти Херсонской области сообщили о двух погибших в результате обстрела переправы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные вечером в четверг нанесли ракетный удар по гражданской переправе районе Антоновского моста через Днепр в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие, сообщил журналистам председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

"В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент 10 человек раненых и двое погибших. Это предварительные данные", - сказал он.

По его словам, в числе пострадавших есть несовершеннолетние. Также в числе раненых есть журналисты, название СМИ Елисеев не уточнил.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы, добавил Елисеев. Раненые поступили в Херсонскую областную больницу.

В экстренных службах региона сообщили журналистам, что вечером в четверг ВСУ выпустили по Херсону 12 ракет из американских РСЗО HIMARS. 11 из них были сбиты подразделениями ПВО, одна ракета упала в районе Антоновского моста.

Ранее министр здравоохранения Херсонской области рассказал журналистам об одном погибшем и семи раненых в результате ракетного удара ВСУ по Херсону. Другие данные в своем телеграм-канале привел член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщив о трех погибших и 10 пострадавших.

Единственный в Херсоне мост через Днепр с июля 2022 года регулярно подвергается ракетным ударам со стороны Украины. После того, как он оказался непригоден для проезда, российские военные организовали паромную переправу для транспорта. В настоящее время автомобилистам приходится по несколько часов стоять в очереди, чтобы попасть на противоположный берег.

Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти.