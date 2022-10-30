Военные РФ заявили об использовании "зернового коридора" для атаки на корабли ЧФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что украинские морские беспилотники, которые участвовали в атаке на корабли в Севастополе, были запущены из района Одессы и использовали зону безопасности "зернового коридора".

В заявлении Минобороны РФ говорится, что атака осуществлена Киевом под руководством представителей Великобритании, в морских дронах нашли навигационные модули канадского производства.

"После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность", - сообщило Минобороны РФ.

"Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах", - говорится в сообщении.

"По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса. В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе", - сообщили в Минобороны РФ.

"Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - заявило Минобороны РФ.

29 октября российские военные сообщили, что Москва приостанавливает участие в исполнении соглашений по вывозу зерна из портов Украины. В Минобороны РФ заявили, что решение принято "с учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Перед этим в субботу Минобороны РФ сообщило, что утром была отражена атака на корабли Черноморского флота в Севастополе, в ней были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. По словам российских военных, украинские беспилотники были уничтожены, в результате диверсии незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - сообщили в Минобороны РФ 29 октября.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

По официальным данным совместного координационного центра, по состоянию на 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 9 239 819 тонн.