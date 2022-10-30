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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

МИД РФ заявил о запланированных контактах с Турцией и ООН по "зерновой сделке"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Москва планирует контакты с Турцией и ООН по ситуации с "зерновой" сделкой в ближайшее время, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Наверное, нам предстоят контакты и с ООН, и с Турцией - участниками стамбульской сделки. Я думаю, эти контакты будут в ближайшие дни", - сказал он журналистам в Москве.

Говорить о возможности возвращения России к "зерновой сделке" можно будет после тщательного расследования произошедшего в Севастополе, заявил Руденко.

"В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие, нарушаются все условия, которые были согласованы ранее. Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, - вы знаете, Россия созвала СБ ООН, где будет обсуждаться эта проблема, - только после этого можно говорить о том, какие будут дальнейшие шаги", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, при каких условиях Россия может вернуться в сделку.

Накануне в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке". Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН.

МИД РФ
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