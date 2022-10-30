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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Боррель призвал РФ отказаться от приостановки "зерновой сделки"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти ЕС обращаются с призывом к России отказаться от решения приостановить участие в "зерновой сделке", заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС призывает Россию отменить свое решение", - написал он в твиттере.

По мнению Борреля, этот шаг Москвы ставит под угрозу основной маршрут вывоза зерна и удобрений, в которых нуждается мир в условиях глобального продовольственного кризиса.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН.

ЕС Жозеп Боррель
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