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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Главу полиции Сеула обвинили в гибели 158 человек во время Хэллоуина в 2022 году

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава полиции Сеула Ким Кван Хо обвиняется в профессиональной халатности по делу о гибели 158 человек во время празднования Хэллоуина.

Как сообщает The Guardian, по версии обвинения, начальник полиции не принял необходимых мер для обеспечения безопасности людей, не вывел на дежурство дополнительные силы, хотя мог предвидеть риски из-за большого скопления празднующих.

Агентство Yonhap отмечает, что ранее обвинения были предъявлены руководству отдела полиции в округе Йонсан-гу и местным чиновникам, а судьба главы полиции оставалась под вопросом.

В октябре 2022 года во время празднования Хэллоуина в Сеуле впервые после отмены ковидных ограничений произошла давка: люди оказались зажаты на узкой улице между барами. Погибли почти 160 человек, в их числе были россияне.

Южная Корея Сеул
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