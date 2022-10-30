Число жертв давки в Сеуле выросло до 153

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минимум 153 человека погибли в результате давки в Сеуле накануне, сообщает агентство Yonhap.

Еще 103 человека пострадали. Власти допускают увеличение числа жертв, так как 37 человек получили серьезные травмы.

Как сообщило посольство РФ в Республике Корея, в числе погибших в Сеуле - четыре россиянки.

Давка произошла накануне в районе Итхэвон. В субботу в Сеуле отмечали Хэллоуин впервые за три года: ранее действовали ограничения на фоне распространения COVID-19.