Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи гибелью людей в Гуджарате

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с гибелью десятков человек при обрушении вантового моста в штате Гуджарат. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин попросил руководство Индии передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Построенный еще в XIX веке навесной мост через реку Мачхи в городе Морби обрушился в воскресенье вечером в разгар праздника Дивали. По разным данным, в этот момент на мосту было от 400 до 500 человек, в том числе много женщин и детей. По данным Times of India, погибли 132 человека, по данным NDTV - 141. Спасательная операция на месте трагедии близка к завершению.

По предварительной версии, причиной обрушения стала перегрузка моста. Он открылся только несколькой дней назад после полугодового ремонта. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.