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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи гибелью людей в Гуджарате

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с гибелью десятков человек при обрушении вантового моста в штате Гуджарат. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин попросил руководство Индии передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Построенный еще в XIX веке навесной мост через реку Мачхи в городе Морби обрушился в воскресенье вечером в разгар праздника Дивали. По разным данным, в этот момент на мосту было от 400 до 500 человек, в том числе много женщин и детей. По данным Times of India, погибли 132 человека, по данным NDTV - 141. Спасательная операция на месте трагедии близка к завершению.

По предварительной версии, причиной обрушения стала перегрузка моста. Он открылся только несколькой дней назад после полугодового ремонта. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин Индия Нарендра Моди Драупади Мурму Гуджарат Морби Махчи
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