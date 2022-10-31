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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 130

NDTV сообщает о 141 погибшем и 177 спасенных

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при обрушении пешеходного моста в реку Мачху в штате Гуджарат достигло 132, еще двое числятся пропавшими без вести, поисковая операция на месте катастрофы близка к завершению, заявил министр внутренних дел штата Харш Шангхави. Об этом сообщает Times of India.

NDTV сообщает о 141 погибшем и 177 спасенных. По словам министра, по факту возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что инцидент будет расследован правительственной комиссией. Семьи погибших и пострадавшие получат компенсации.

Трагедия произошла в воскресенье вечером в городе Морби. Построенный в конце XIX века пешеходный подвесной мост обрушился в разгар праздника Дивали через несколько дней после полугодового ремонта. В момент обрушения на мосту было около 400 человек, в том числе много детей, говорили очевидцы. По предварительной версии, причиной обрушения стала перегрузка. Многие упали в реку, другие успели уцепиться за защитную сетку и потом по ней поднимались по наклонившейся части моста.

Индия Гуджарат Морби Нарендра Моди Харш Шангхави
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