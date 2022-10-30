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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

На западе Индии десятки людей погибли при обрушении вантового моста

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вантовый мост через реку обрушился в городе Морви в западном индийском штате Гуджарат, в момент происшествия на нем находились около 500 человек, сообщает Zee News.

Информация о числе погибших при крушении моста разнится. По данным Zee News, погибли минимум 30 человек. Между тем India Today сообщает, что жертвами происшествия стали не менее 32 человек. The Hindustan Times передает, что число погибших достигло 40.

На месте событий идет поисково-спасательная операция.

СМИ сообщают, что мост был недавно открыт после ремонта, он не выдержал нагрузки.

По данным The Times of India, мост был возведен почти сто лет назад.

Индия
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