Олег Тиньков заявил об отказе от российского гражданства

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков заявил об отказе от гражданства РФ.

"Я официально отказался от российского гражданства", - написал Тиньков в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

У Тинькова с 1996 года было гражданство США, но в 2013 году он от него отказался. Власти США в 2020 году инициировали судебные слушания по делу об уплате налогов Тиньковым, в 2021 году эти требования были урегулированы.

Тиньков ранее владел 35% TCS Group, но в апреле 2022 года эту долю у него выкупил "Интеррос" Владимира Потанина.

Ранее ряд СМИ сообщил, что от российского гражданства отказался основатель Revolut Николай Сторонский.