Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова.

Как говорится в уведомлении OFSI, ведомства, ответственного за санкционное правоприменение, с 20 июля с Тинькова снята заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Это уже второй случай вывода из российского сегмента британского санкционного списка в июле. С 6 июля санкции были сняты с Льва Хасиса, который до февраля 2022 года был первым зампредом Сбербанка, а затем, как и Тиньков, покинул РФ.

Крупнейшим активом Тинькова в России была косвенная доля в основанном им банке "Тинькофф". В апреле 2022 года он продал свой пакет в холдинговой структуре банка, TCS Group, "Интерросу" Владимира Потанина. В октябре того же года предприниматель заявил об отказе от российского гражданства.