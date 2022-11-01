Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Доходы мобилизованных россиян не будут учитывать при назначении соцвыплат их семьям

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому доходы призванных по частичной мобилизации граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для расчета положенных им мер социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Военная операция на Украине

Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне, объяснили в правительстве.

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Это пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что при назначении выплат не будет учитываться не только денежное довольствие военнослужащего, но и полученные в прежние периоды доходы - зарплата, гонорары, предпринимательский доход. Глава ведомства через пресс-службу пообещал, что "аналогичный подход планируется применять и при назначении универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года".

Если до мобилизации гражданин не работал и семье ранее было отказано в назначении соцвыплат по правилу нулевого дохода, то семья сможет обратиться вновь - отсутствие доходов у мобилизованного гражданина уже не будет основанием для применения правила нулевого дохода, добавили в Минтруда.

В соответствии с поручением президента, выплаты призванным по мобилизации должны составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.

Правительство Минтруда Антон Котяков Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Херсонскую область с начала эвакуации покинули 80 тыс. жителей

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации введут только для получивших повестку

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации введут только для получивших повестку

Запрет на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до 9 ноября

Что случилось этой ночью: вторник, 1 ноября

Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в РФ

Эксперт Минздрава сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в РФ
Военная операция на Украине

Путин не задумывался, нужен ли указ о завершении мобилизации

Военная операция на Украине

Путин назвал удары РФ по территории Украины "отчасти" ответом на атаку в Севастополе

Олег Тиньков заявил об отказе от российского гражданства

Олег Тиньков заявил об отказе от российского гражданства

Зону эвакуации в Херсонской области увеличивают из-за угрозы прорыва дамбы ГЭС

Что произошло за день: понедельник, 31 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });