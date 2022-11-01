Доходы мобилизованных россиян не будут учитывать при назначении соцвыплат их семьям

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому доходы призванных по частичной мобилизации граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для расчета положенных им мер социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне, объяснили в правительстве.

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Это пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что при назначении выплат не будет учитываться не только денежное довольствие военнослужащего, но и полученные в прежние периоды доходы - зарплата, гонорары, предпринимательский доход. Глава ведомства через пресс-службу пообещал, что "аналогичный подход планируется применять и при назначении универсального пособия, которое будет назначаться с 1 января 2023 года".

Если до мобилизации гражданин не работал и семье ранее было отказано в назначении соцвыплат по правилу нулевого дохода, то семья сможет обратиться вновь - отсутствие доходов у мобилизованного гражданина уже не будет основанием для применения правила нулевого дохода, добавили в Минтруда.

В соответствии с поручением президента, выплаты призванным по мобилизации должны составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.