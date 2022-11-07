Путин планирует лично обсудить с россиянами ситуацию с поддержкой мобилизованных

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами ситуацию с поддержкой мобилизованных.

Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства выслушал информацию, в том числе о выплатах мобилизованным. Президент обратил на это особое внимание, отметив, что нужно напрямую общаться с гражданами на эту тему.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", - сказал Путин.

Он попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных, обратив внимание, что важно собрать "массив материалов и вопросов, которые подлежат решению".

"Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали", - сказал президент.

Руденя заверил, что все будет сделано.