На военную службу в рамках осеннего призыва отправятся 120 тыс. россиян

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 2700 призывных комиссий приступили к работе в 85 субъектах РФ, на одногодичную военную службу будут отправлены 120 тысяч человек, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Что касается осенней призывной кампании. Сегодня в 85 субъектах Российской Федерации приступили к работе более 2700 призывных комиссии. Всего призыву подлежат 120 тысяч человек для прохождения военной службы в течение 12 месяцев", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, "военные комиссариаты обеспечены всеми необходимыми материальными средствами, в том числе вещевым и медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты".

Шойгу отметил, что срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут.

"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".