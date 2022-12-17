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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Военком Подмосковья заявил, что увеличивать срок срочной службы в армии не планируется

Военком Подмосковья заявил, что увеличивать срок срочной службы в армии не планируется
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что увеличивать срок срочной службы в Вооруженных силах РФ не планируется.

"В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается", - сказал он в субботу.

Как отметил Астахов, "статьей 38 федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев".

"Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", - сказал военком.

Минобороны РФ сообщало, что в ходе осеннего призыва на срочную военную службу (1 год) в войска направляют 120 тыс. новобранцев.

ВС РФ Подмосковье Алексей Астахов
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