В районы боевых действий на Украине направлены 87 тыс. мобилизованных

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. направлены в районы боевых действий, где выполняются задачи специальной военной операции (СВО), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он сообщил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

Шойгу также напомнил, что срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут.

"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".

31 октября Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации, вручение повесток прекращается.