Песков прокомментировал отказ Тинькова и Сторонского от российского гражданства

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Выход из российского гражданства основателя "Тинькофф-банка" Олега Тинькова и создателя британского финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского - это было право этих предпринимателей, которые перестали быть активными участниками российского рынка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это их право", - ответил он на просьбу прокомментировать их отказ от гражданства.

"Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю. То есть, фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это все, что можно сказать", - заключил Песков.

Олег Тиньков в 2005 году продал свой российский пивоваренный бизнес, а в декабре создал банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС, позже это имя получила холдинговая структура группы). В 2020 году обсуждалась продажа TCS Group "Яндексу", но затем стороны отказались от сделки. В марте 2022 года Тиньков попал под санкции Великобритании, а в апреле продал свои 35% TCS Group "Интерросу" Владимира Потанина.

31 октября 2022 года Тиньков заявил об отказе от российского гражданства и опубликовал в соцсети фото соответствующего документа. Незадолго до этого стало известно, что от российского гражданства отказался основатель Revolut Николай Сторонский.