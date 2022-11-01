Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Песков прокомментировал отказ Тинькова и Сторонского от российского гражданства

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Выход из российского гражданства основателя "Тинькофф-банка" Олега Тинькова и создателя британского финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского - это было право этих предпринимателей, которые перестали быть активными участниками российского рынка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это их право", - ответил он на просьбу прокомментировать их отказ от гражданства.

"Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю. То есть, фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это все, что можно сказать", - заключил Песков.

Олег Тиньков в 2005 году продал свой российский пивоваренный бизнес, а в декабре создал банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС, позже это имя получила холдинговая структура группы). В 2020 году обсуждалась продажа TCS Group "Яндексу", но затем стороны отказались от сделки. В марте 2022 года Тиньков попал под санкции Великобритании, а в апреле продал свои 35% TCS Group "Интерросу" Владимира Потанина.

31 октября 2022 года Тиньков заявил об отказе от российского гражданства и опубликовал в соцсети фото соответствующего документа. Незадолго до этого стало известно, что от российского гражданства отказался основатель Revolut Николай Сторонский.

Дмитрий Песков Кремль Олег Тиньков Николай Сторонский Тинькофф банк Revolut
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Победа" в декабре возобновит рейсы в Стамбул, Аланию и Анталию

"Победа" в декабре возобновит рейсы в Стамбул, Аланию и Анталию

В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен

В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен

На военную службу в рамках осеннего призыва отправятся 120 тыс. россиян

В районы боевых действий на Украине направлены 87 тыс. мобилизованных

Шойгу сообщил, что в ходе мобилизации из резерва призваны 300 тыс. человек

Шойгу сообщил, что в ходе мобилизации из резерва призваны 300 тыс. человек

Все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования

Все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

Маск, купивший "Твиттер", вошел в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон по результатам октября

Добровольцы смогут подать заявление в военкоматы через Госуслуги

Дело Яшина о фейках об армии направлено прокурору для передачи в суд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });