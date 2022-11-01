Курская АЭС планирует продлить срок эксплуатации двух энергоблоков на 5 лет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Срок эксплуатации энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС планируется продлить, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе атомной станции.

По словам сотрудника пресс-службы, срок продления - пять лет.

"Третий энергоблок должны были выводить из эксплуатации в 2028 году, четвертый - в 2030 году. Продление их сроков - это не быстрый процесс. В настоящее время формируется необходимая документация. В этом году вышел соответствующий приказ, в следующем году по программе запланировано обследование", - сказал он.

Представитель пресс-службы отметил, что данных по стоимости работ пока нет.

В настоящее время ведется строительство энергоблоков под номерами 1 и 2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Ввод в эксплуатацию двух первых блоков АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков №1 и 2 действующей станции. Новые блоки обладают улучшенными технико-экономическими показателями. Проектный срок службы основного оборудования увеличился в два раза и составляет 60 лет.

Курская АЭС более чем на 80% обеспечивает энергопотребление Курской, Орловской и Белгородской областей с населением 3,41 млн человек. На станции четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 ГВт. Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах соответственно. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.