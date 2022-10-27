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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Президент РФ выразил надежду, что готовившие диверсию на Курской АЭС будут пойманы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что преступникам, готовившим диверсию на Курской атомной электростанции, удалось уйти, но верит, что когда-нибудь их поймают.

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"Я уже публично говорил как-то, что диверсионные группы киевского режима повалили три или четыре линии высоковольтных электропередачи вокруг Курской АЭС. К сожалению, ФСБ не смогла их поймать. Ну поймают когда-нибудь, надеюсь", - сказал Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

"Ну ушли, но они же это сделали. Мы проинформировали западных партнеров об этом - тишина, как будто ничего не происходит", - добавил глава государства.

По его словам, представители Запада "стремятся к какому-то ядерному инциденту, чтобы возложить вину на Россию, раздуть какой-то новый виток борьбы с Россией".

Владимир Путин Курская АЭС
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