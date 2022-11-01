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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Путин поручил до 1 декабря доработать правила предоставления туристического кэшбэка

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений правительству по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося во Владивостоке 6 сентября, среди них - доработка правил предоставления возмещения за путешествия по России.

Согласно документу, размещенному на сайте Кремля, правительству РФ поручается "представить предложения по доработке правил предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в целях стимулирования развития отдельных туристских маршрутов с учетом сезонности туристических поездок".

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Кроме того, кабмин должен представить предложения по выделению в 2023-2025 годах дополнительных бюджетных ассигнований на возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, приобретенной в рамках программы поддержки доступных внутренних туристических поездок, в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления. А также по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Поручения должны быть выполнены до 1 декабря 2022 г.

Программа туристического кэшбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. В ее рамках россияне могут приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кэшбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей.

В 2022-2025 годах на программу кэшбэка планировалось выделять 5 млрд рублей ежегодно. В новом бюджете на 2023 и плановые 2024-2025 годы финансирование программы не предусмотрено.

Владимир Путин
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