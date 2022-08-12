Правительство выделит на осенний этап программы кэшбэка 3 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделяет на осенний этап программы кэшбэка 3 млрд рублей, если эта сумма будет выбрана туристами досрочно, продажи будут остановлены, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Учитывая опыт прошлых этапов, купить туры или проживание с кешбэком смогут не менее 600 тысяч человек. Важно, что в случае, если запланированная на кэшбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, программа будет остановлена досрочно. А если деньги будут оставаться - мы продлим период продаж", - рассказала она.

Всем, кто обдумывает поездку, она посоветовала не откладывать решение о покупке, учитывая ажиотажный спрос на поездки с кэшбэком во время двух весенних этапов программы.

12 августа премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что осенний этап продажи туров по России с кэшбэком в 20% стартует 25 августа, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Отправиться в круиз по программе можно будет с 1 сентября и до окончания навигации. Догузова уточнила. что продажи в рамках осеннего этапа продлятся с 25 августа по 10 сентября включительно.

По условиям осеннего этапа акции можно купить у участвующих в программе поставщиков размещение в отелях, туры и круизы по России с кэшбэком 20%, но не более 20 тысяч рублей, а если поездка планируется на Дальний Восток - не более 40 тысяч рублей. Минимальный срок путешествия должен превышать трое суток. Оплатить поездку нужно зарегистрированной в программе лояльности картой "Мир". Кэшбэк вернется на карту в течение пяти дней.

Всего с момента запуска программы в 2020 году ей воспользовались 4,3 млн человек, которые приобрели туров на более чем 81 млрд рублей. В виде кэшбэка туристам вернулось 15,5 млрд рублей.