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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

На Чукотку завезли весь необходимый округу объем угля, бензина и авиакеросина

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Чукотский автономный округ завез 100% запланированного объема угля, бензина и авиакеросина, сообщили в аппарате губернатора и правительства округа.

К 1 ноября в регион доставили 295,9 тысячи тонн угля, в том числе 167,2 тысячи тонн для предприятий АО "Чукотэнерго" (входит в группу "РусГидро").

Также в округ завезли 5,5 тысячи тонн бензина и 28,1 тысячи тонн авиакеросина ТС-1.

Что касается дизельного топлива, то его завезли 113,4 тысячи тонн дизельного топлива, или 87% от запланированного объема.

"Крайний танкер с грузом дизельного топлива "Андрей Первозванный" идет в Певек и уже прошел залив Вилькицкого. Ожидаемое время его прибытия - 3 ноября. На этом завоз топлива в Чукотский АО будет закрыт", - сообщил в Telegram губернатор Чукотки Роман Копин.

Чукотка РусГидро Чукотэнерго Роман Копин Певек
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