Минвостокразвития представило законопроект "О северном завозе"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минвостокразвития представило комитету Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики и Совету по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации законопроект "О северном завозе". Документ представлял глава Минвостокразвития Олег Чекунков.

Проект федерального закона "О северном завозе" разработан Минвостокразвития по поручению президента РФ. На текущий момент получено согласования законопроекта от всех 25 субъектов РФ, которых касается документ. Также согласования получены от профильных ведомств и госкорпорации "Росатом". Законопроект направлен для получения заключений Минюста и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, после чего будет внесен в правительство. Планируется, что законопроект вступит в силу с 2024 года.

Северный завоз осуществляется в 25 субъектах РФ, на территориях которых проживают 3 млн человек. Ежегодно по северному завозу доставляется 3,2 млн грузов, ежегодная стоимость - 87 млрд рублей.

Проект федерального закона предусматривает: определение самого понятия "северный завоз", распределение полномочий по управлению северным завозом между всеми уровнями власти, определение грузов северного завоза, развитие сети опорной транспортно-логистической инфраструктуры, оказание федеральных мер поддержки, совершенствование закупки товаров северного завоза, создание единого морского оператора северного завоза, создание федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза.

Законопроект предусматривает разбивку всех грузов северного завоза на три категории. К первой категории грузов северного завоза относятся товары жизнеобеспечения: социально-значимые продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, лекарственные средства, медицинские изделия, топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы. Ко второй категории грузов северного завоза относятся грузы для государственных и муниципальных нужд, закупаемые по 44-ФЗ и 223-ФЗ. К третьей категории грузов северного завоза относятся все иные закупаемые товары.

Законопроектом предусматриваются федеральные меры поддержки: бюджетные кредиты под 0,1% сроком до 3 лет. По предварительным оценкам потребуется 55,7 млрд рублей ежегодно. Эти средства необходимо предусмотреть в бюджете, начиная с 2024 года. Также предусматривается сохранение субсидирования расходов на транспортировку моторного топлива на железнодорожном транспорте и субсидирование морских перевозок единым морским оператором (оценочно потребуется 9,5 млрд рублей ежегодно). Эти средства уже заложены в бюджете.

По поручению президента РФ законопроект предусматривает создание единого морского оператора, который будет осуществлять: регулярные перевозки в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов по расписанию, тарифы на перевозку грузов жизнеобеспечения, грузов для государственных и муниципальных нужд будут регулироваться государством, обеспечение перевозок согласно планам северного завоза с 1 января 2027 года.