Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Москалькова сообщила об освобождении одного из задержанных на Украине моряков РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Один из 66 российских гражданских моряков, задержанных украинскими властями в порту Измаила, возвращен в Россию благодаря "компетентным органам", сообщила во вторник уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Один из моряков, который незаконно и необоснованно среди других удерживался на корабле Рондо в Измаиле, в настоящее время находится уже на территории России, ему оказывается медицинская помощь. Будем надеяться, что остальные также будут освобождены", - сказала Москалькова журналистам.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

30 марта Москалькова сообщила об удержании в порту Измаила экипажей двух российских судов. 7 мая она заявила, что в Измаиле остаются 60 российских моряков с семи гражданских судов - "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо", "Свирь". 19 мая омбудсмен сообщила, что всего в Измаиле задержаны 77 российских моряков.

30 июля Москалькова сообщала об освобождении и возвращении в Россию семи женщин-поваров из числа задержанных российских гражданских моряков. По ее словам, после этого на кораблях в Измаиле осталось 67 россиян, трое из которых "тяжело заболели". 23 августа ряд российских СМИ сообщил о смерти одного из членов экипажей после ухудшения здоровья и госпитализации.

Татьяна Москалькова Украина Измаил
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СБ РФ заявили о прекращении сотрудничества со стороны США в противодействии терроризму

В СБ РФ заявили о прекращении сотрудничества со стороны США в противодействии терроризму

Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца

Калининградских врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9 и 9,5 годам за убийство младенца

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

Суд лишил регистрации журнал "Новая рассказ-газета"

Песков не сомневается, что Путин побывает в Донбассе

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года
Дело журналиста Ивана Сафронова

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });