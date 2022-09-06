Москалькова сообщила об освобождении одного из задержанных на Украине моряков РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Один из 66 российских гражданских моряков, задержанных украинскими властями в порту Измаила, возвращен в Россию благодаря "компетентным органам", сообщила во вторник уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Один из моряков, который незаконно и необоснованно среди других удерживался на корабле Рондо в Измаиле, в настоящее время находится уже на территории России, ему оказывается медицинская помощь. Будем надеяться, что остальные также будут освобождены", - сказала Москалькова журналистам.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

30 марта Москалькова сообщила об удержании в порту Измаила экипажей двух российских судов. 7 мая она заявила, что в Измаиле остаются 60 российских моряков с семи гражданских судов - "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо", "Свирь". 19 мая омбудсмен сообщила, что всего в Измаиле задержаны 77 российских моряков.

30 июля Москалькова сообщала об освобождении и возвращении в Россию семи женщин-поваров из числа задержанных российских гражданских моряков. По ее словам, после этого на кораблях в Измаиле осталось 67 россиян, трое из которых "тяжело заболели". 23 августа ряд российских СМИ сообщил о смерти одного из членов экипажей после ухудшения здоровья и госпитализации.