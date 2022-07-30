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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

Москалькова сообщила о возвращении домой семи женщин с задержанных на Украине судов РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Семь женщин из числа экипажей российских гражданских судов, удерживаемых на Украине, вернулись в Россию, сообщила в субботу уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193" (...) Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное. На сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 наших моряков", - написала она в своем телеграм-канале.

По словам омбудсмена, трое из остающихся в украинском Измаиле россиян тяжело заболели. "Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой", - говорится в сообщении Москальковой.

Она написала, что обратилась в "компетентные органы" РФ с ходатайством об ускорении решения вопроса о возвращении оставшихся моряков в Россию.

Ранее Москалькова сообщала, что в украинском Измаиле удерживаются 77 российских моряков с восьми гражданских судов, приписанных к портам РФ. Моряки содержатся на бортах своих кораблей под охраной. 8 июня омбудсмен заявила, что Украина выставила задержанные суда на торги, и в случае продажи экипажам нужно будет их покинуть.

Украиина Татьяна Москалькова
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