В МИД РФ вызовут британского посла в связи с атакой Киева на корабли Черноморского флота

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Британский посол будет вызван в МИД РФ в связи с атакой украинской стороны на корабли Черноморского флота в Севастополе, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов. В этой связи с ближайшее время в Министерство иностранных дел России будет вызван британский посол", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что, как уже заявлялось, после атаки Россия не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, и поэтому приостановила реализацию "зерновой сделки".

"Дальнейшее обсуждение связанных с ней вопросов возможно только после четких гарантий Киева о неиспользовании гуманитарного коридора и портов для боевых действий против России", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Российские военные сообщали, что утром в субботу, 29 октября, отразили атаку украинских сил с применением беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.