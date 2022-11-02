В Кремле заявили о сохранении контактов с Турцией по "зерновой сделке"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Москва продолжает контакты с Анкарой о судьбе "зерновой сделки", но по-прежнему участие России в ней приостановлено, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на то, что суда под турецкими флагами идут по черноморскому коридору и после приостановления российского участия в сделке. В связи с этим у представителя Кремля поинтересовались, означает ли это, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал своему российскому коллеге гарантии, что эти суда не будут использоваться для атак на Россию.

"Пока в данном случае контакты продолжаются. Вы знаете, что и президент с Эрдоганом вчера разговаривал. Был очень продолжительный детальный разговор", - ответил Песков.

Он также заметил, что "по-прежнему Россия приостановила свое участие в связи с невозможностью гарантировать безопасность прохода этих судов".

Условия возвращения

Песков заявил, что условиями возвращения России к "зерновой сделке" остается ликвидация препятствий на пути российского экспорта удобрений за рубеж и прекращение использования коридоров украинскими военными в боевых целях.

"Ликвидация этих прямых и косвенных препятствий на пути российского экспорта удобрений в зарубежные страны - это первое. Это была интегральная часть сделки. До сих пор эта часть сделки не была разрешена. Трудности сохраняются. Косвенные ограничения так или иначе негативно влияют", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие требования выдвигает Россия для возвращения к "зерновой сделке".

"Действия украинских военных с использованием в боевых целях коридоров движения коммерческих судов ставят под угрозу безопасность. В этих условиях Россия не может ее гарантировать для этих судов. А именно такую роль гаранта Россия на себя в контексте сделки взяла", - добавил он.