В Анкаре заявили, что суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Суда под флагом Турции смогут без проблем продолжить вывоз зерна из украинских портов, несмотря на приостановку участия России в Черноморской зерновой инициативе, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Нет проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить (из украинских портов - ИФ)", - приводят турецкие СМИ слова министра.

Акар также выразил надежду, что сторонам в дальнейшем удастся договориться о выполнении соглашения по зерну в полном объеме.

Тему зерновой сделки, как сообщалось, в понедельник и вторник обсуждали по телефону главы МИД и министры обороны России и Турции.

В субботу 29 октября в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.