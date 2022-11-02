Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Кремль не стал комментировать установку Польшей заграждения на границе с РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали внутренним делом Польши намерение Варшавы построить временное заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.

На вопрос, как бы в Кремле могли прокомментировать эти намерения польских властей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Никак. Это дело поляков, нужно спрашивать поляков, чтобы они комментировали".

Ранее в среду глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна начала работы по строительству заграждения начались на границе с Россией. По его словам, это заграждение будет временным.

Дмитрий Песков Польша Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ заявило о возобновлении реализации "зерновой сделки"

Минобороны РФ заявило о возобновлении реализации "зерновой сделки"

Совфед одобрил закон о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления

В Кремле заявили о сохранении контактов с Турцией по "зерновой сделке"

В МИД РФ вызовут британского посла в связи с атакой Киева на корабли Черноморского флота

В МИД РФ вызовут британского посла в связи с атакой Киева на корабли Черноморского флота

Участок М-12 во Владимирской области откроют в начале декабря

В РАН создана группа юристов для анализа претензий спецслужб к ученым

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на ЛЭП в Крыму

Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 0,4% на старте торгов

Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 0,4% на старте торгов

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

Первый после двухлетнего перерыва грузовой поезд повез из РФ в КНДР 30 лошадей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });