Кремль не стал комментировать установку Польшей заграждения на границе с РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали внутренним делом Польши намерение Варшавы построить временное заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.

На вопрос, как бы в Кремле могли прокомментировать эти намерения польских властей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Никак. Это дело поляков, нужно спрашивать поляков, чтобы они комментировали".

Ранее в среду глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна начала работы по строительству заграждения начались на границе с Россией. По его словам, это заграждение будет временным.