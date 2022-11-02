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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Работы по строительству заграждения начались в Польше на границе с Россией, сообщил в среду польский министр обороны Мариуш Блащак.

"Мы усиливаем безопасность на границе Польши с Калининградской областью. Работы по возведению заграждения уже начались. В них принимают участие саперы и солдаты Войска польского", - сказал министр в эфире Польского радио.

Он отметил, что это заграждение будет "временным".

Ранее из-за многочисленных попыток мигрантов прорваться на территорию Польши на границе с Белоруссией было выстроено укрепленное заграждение.

Польша Калининградская область
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