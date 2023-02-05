Польша начнет строительство электронного барьера на границе с РФ в марте

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская заявила, что Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией в марте.

"Строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью планируется начать в марте. Электронная система на участке с Калининградской областью будет работать примерно на 200 км сухопутной границы", - сказала Михальская, слова которой приводит в воскресенье газета Dziennik Polski.

"Периметрия (возводимого на польско-российской границе барьера - ИФ) - это система датчиков и камер, благодаря которой можно контролировать границу 24/7, вне зависимости от погодных условий, без необходимости пребывания на линии границы. Благодаря периметрии офицеры могут видеть границу в штабе пограничной службы. Оповещения будут отправляться от систем обнаружения, а алгоритмы этих оповещений будут построены таким образом, что пограничники смогут реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, а не животными", - подчеркнула она.

"До сих пор мы использовали портативные системы периметрии, и они отлично работали на всех участках границы. Вот почему мы уже много лет рекомендуем установить этот тип оборудования на тех участках польской границы, которые являются внешней границей Европейского союза", - добавила она.

При этом в польской пограничной службе отмечают, что граница с Россией "стабильная и спокойная".

Как сообщалось, в начале ноября прошлого года на польско-российской границе польские военные, по запросу пограничников, установили временный барьер из колючей проволоки.