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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Еще два члена банды Басаева задержаны за нападение на Дагестан в 1999 году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Москве и на Ставрополье ещё двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

"Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении (нападении на Дагестан) жителей Нефтекумского района Ставропольского края Таушева Эдуарда 1977 г.р. и Заракаева Темирали 1974 г.р., не понесших за это уголовного наказания", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

В спецслужбе сообщили, что в среду во взаимодействии с МВД Таушев и Заракаев были задержаны в Москве и в селе Каясула Нефтекумского района Ставрополья.

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"Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", - заявили в ФСБ.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщает, что следствие ходатайствует перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время с участием задержанных проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе", - говорится в телеграм-канале СК РФ.

Вооруженные формирования Басаева и Хаттаба в августе 1999 года вторглась на территорию Ботлихского района Республики Дагестан. В ходе нападения погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

ФСБ Шамиль Басаев Хаттаб
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