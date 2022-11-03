Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Правительство РФ утвердило передачу Минэкономразвития полномочий Ростуризма

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило передачу Минэкономразвития полномочий упраздненного в октябре Ростуризма, расширенные функции внесены в положение о министерстве.

"Минэкономразвития РФ осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в РФ, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности", - следует из постановления правительства, размещенного на портале правовой информации.

Согласно документу, министерство осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, пляжей, а также осуществляют надзор за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, за деятельностью организаций из реестра уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников.

Правительство поручило Минэкономразвития в течение полугода привести свои нормативные правовые акты в соответствии с принятым постановлением.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития.

Минэкономразвития РФ Ростуризм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ДНР анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107

Экс-глава "Укртатнафты" заочно арестован в Казани за хищение сырья у "Татнефти"

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об увеличении продолжительности срочной службы

Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в своем доме

Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в своем доме

Патрушев сообщил о предотвращенном теракте на Запорожской АЭС

Что произошло за день: среда, 2 ноября

Власти Херсонской области временно закрывают движение через Днепр

Безработица в России в сентябре выросла до 3,9% с 3,8% в августе

Безработица в России в сентябре выросла до 3,9% с 3,8% в августе

Путин поручил Минобороны РФ возобновить участие в "зерновой сделке"

В МИД РФ назвали первоочередной задачей предотвращение столкновения ядерных держав

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });