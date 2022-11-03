Правительство РФ утвердило передачу Минэкономразвития полномочий Ростуризма

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило передачу Минэкономразвития полномочий упраздненного в октябре Ростуризма, расширенные функции внесены в положение о министерстве.

"Минэкономразвития РФ осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в РФ, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности", - следует из постановления правительства, размещенного на портале правовой информации.

Согласно документу, министерство осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, пляжей, а также осуществляют надзор за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, за деятельностью организаций из реестра уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников.

Правительство поручило Минэкономразвития в течение полугода привести свои нормативные правовые акты в соответствии с принятым постановлением.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития.