Назначен временный куратор туризма в Минэкономразвития

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития назначен временный куратор туристической отрасли, им стал замминистра Дмитрий Вахруков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Он будет исполнять эти обязанности, пока правительство не назначит постоянного профильного куратора.

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Министерству экономического развития. В правительстве туристическую отрасль продолжает курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вахруков родился в 1983 году. Он окончил уральский государственный технический университет по специальности "Менеджер организации". С 2014 года он работает в Минэкономразвития. В феврале 2018 года он стал директором департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, позже переименованного в департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ. С мая он занимает должность замминистра, курируя региональную политику.