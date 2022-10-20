Путин упразднил Ростуризм

Функции агентства перейдут к Минэкономразвития, курировать туризм в правительстве будет вице-премьер Чернышенко

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Правопреемником Ростуризма назначено Минэкономразвития, министерству также передаются функции ликвидируемого агентства.

Это решение принято "в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристической индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти", говорится в указе.

Министерству экономического развития переходят функции Ростуризма по выработке и проведению госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по координации работы по приоритетным направлениям госрегулирования туристской деятельности, по оказанию соответствующих госуслуг и управлению госимуществом.

Министерству также перейдут функции по госконтролю за работой аккредитованных организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, за работой туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, а также за работой организаций, уполномоченных проводить аттестацию гидов и инструкторов.

Ведомство также получит правоприменительные функции в сфере туризма.

Правительству в связи с принятым решением поручено определить сроки ликвидационных процедур, связанных с упразднением Ростуризма, уточнить численность сотрудников Минэкономразвития с учетом передачи ведомству новых функций, обеспечить непрерывность осуществления передаваемых функций.

В Минэкономразвития отметили, что экономика туризма обладает большим мультипликативным эффектом, объединяя 40 видов деятельности - более 50 сфер народного хозяйства, и свыше 2,5 млн человек участвуют в создании туристского продукта.

"Вместе с тем существующие современные вызовы требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений, - комментируют в ведомстве. - Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма. Решение президента РФ позволит повысить эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество".

В министерстве также отметили, что курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

6 сентября на заседании Госсовета по вопросам развития туризма руководитель Ростуримза Зарина Догузова предложила наделить агентство полномочиями по управлению новой программой развития современных морских курортов. Эту идею не поддержал куратор туризма в правительстве Дмитрий Чернышенко, отметив, что это больше касается Минстроя.

"Предложение наделить полномочиями управления госпрограммой прозвучало от Зарины Валерьевны (Догузовой - ИФ). Правительством это не проработано и не поддерживается, поскольку я вам (президенту Владимиру Путину - ИФ) доложил, что как раз 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которое курирует профильное министерство - Минстрой. Это было осознанное решение правительства", - прокомментировал это предложение тогда Чернышенко.

"А, понятно. А здесь предложение - эти деньги пустить через...(Ростуризм - ИФ)?", - уточнил Путин.

"Да, они (Минстрой - ИФ) как ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств) работают, координируют, поскольку это большая взаимоувязка, там много стройки", - ответил Чернышенко.

"Понятно. Хорошо. Проработайте дополнительно", - дал тогда поручение Путин.

Ростуризм был создан президентским указом от 18 ноября 2004 года, этот указ теперь признается утратившим силу.

Минэкономразвития курировало деятельность Ростуризма с осени 2018 года, до этого агентство находилось в ведении Минкультуры.

В феврале 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма вместо Олега Сафонова Зарину Догузову, а Минэкономразвития поручил активнее курировать работу агентства. Заместителем главы Минэкономразвития, курирующим отрасль, был Сергей Галкин, весной 2022 года возглавивший Росстат.