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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Клишас сомневается, что увеличение срока службы повысит боеспособность армии РФ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что увеличение периода срочной службы вряд ли повысит боеспособность армии.

"Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до 2 лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников", - написал Клишас в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее идею об увеличении периода срочной службы в армии до двух лет высказали некоторые сенаторы и депутаты.

По мнению Клишаса, консультации в парламенте нужны, все должны высказать свои позиции и в первую очередь военные.

"Принимать решение военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения", - считает глава конституционного комитета СФ.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможности увеличения продолжительности срочной службы в России, заявив, что в администрации президента по-прежнему нет позиции по этой теме.

Андрей Клишас Совфед
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