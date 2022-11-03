Что произошло за день: четверг, 3 ноября

Освобождение 107 российских военных из плена, освобождение из-под ареста бывшей чиновницы Раковой и ректора "Шанинки" Зуева, обыск у журналиста Караулова

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 107 военнослужащих. Освобожденные военные будут проходить лечение и реабилитацию в Москве.

- Мосгорсуд смягчил меру пресечения бывшей замминистра просвещения РФ Марине Раковой, ректору "Шанинки" Сергею Зуеву и другим фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Всем им назначен запрет определенных действий.

- Германская Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России с конца августа 2022 года "после периода перебоев в поставках разной степени". В январе-сентябре Uniper SE зафиксировала чистый убыток в 40 млрд евро на фоне сокращения поставок российского газа.

- Молдавия впервые получила газ по реверсу. В среду компания Energocom закупила 5,6 млн кубометров газа, которые были переданы через пункт Буднице в Словакии на границе с Украиной, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

- Кремль переадресовал в Минобороны РФ вопрос об увеличении продолжительности срочной службы. Сенатор Андрей Клишас выразил мнение, что продление срочной службы до двух лет вряд ли повысит боеспособность армии. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что вопрос требует обсуждения с силовыми министерствами.

- Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в своем доме. Он утверждает, что следственные действия проводятся по уголовному делу о клевете.

- Infiniti уйдет из России вслед за своей материнской компанией Nissan. Компания продолжит оказывать сервисную поддержку владельцам автомобилей в рамках условий гарантии.

- Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев дисквалифицирован на три игры. Решение связано с его действиями на матче "Динамо" - "Химки" 29 октября в Москве.