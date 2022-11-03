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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об увеличении продолжительности срочной службы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о возможности увеличения продолжительности срочной службы в России, заявив, что в администрации президента по-прежнему нет позиции по этой теме.

"Здесь все-таки решающий голос за министерством обороны Российской Федерации, и все зависит от министерства обороны, от запросов министерства обороны, их рекомендаций. Каких-то заявлений на этот счет от министерства обороны мы не слышали", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложениям об увеличении продолжительности срочной службы.

"Никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не идет", - добавил он.

При этом Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за дискуссией по этому вопросу, сказал: "Да, мы видим заявления, читаем".

Дмитрий Песков Минобороны РФ
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