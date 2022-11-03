Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ в Херсонской области и на других направлениях

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и на ряде других направлений, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, "общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения".

Атаки противника отражены и на ряде других направлений, сообщил Конашенков.

"На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Все атаки отражены", - сказал Конашенков.

В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожено более 130 человек личного состава противника, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви", сообщил официальный представитель Минобороны России.

"На Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии, противник отброшен на исходные позиции. Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой народной республики. Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой народной республики, чтобы остановить наступление российских войск.

"Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказал Конашенков.

Уничтожение оружейного склада ВСУ под Херсоном

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что российские военные уничтожили склад боеприпасов армии Украины в Херсонской области и сбили украинский вертолет Ми-8.

"В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Костырка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал он.

Также он заявил, что близ Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а в районе Висунска Николаевской области - РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка (ДНР) поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах", - сказал Конашенков.

По его словам, помимо этого, нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в районе Волчанска Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе Новоселки (ДНР).

За сутки средствами противовоздушной обороны сбито восемь украинских беспилотников в Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР, а также 13 снарядов РСЗО "Ольха", "Ураган" и американской HIMARS в ДНР и на Херсонщине, сказал официальный представитель Минобороны РФ.