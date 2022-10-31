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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Минобороны РФ сообщило об ударах по системам военного управления и энергетики Украины

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины нанесены в течение минувших суток, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины", - сказал генерал.

По его словам, "цели ударов достигнуты". "Все назначенные объекты поражены", - заявил Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области, Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области, а также 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах", - добавил он.

По его словам, "уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новая Каменка, Новоалександровка Херсонской области, Терны и Колодези Донецкой народной республики".

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная, Новониканоровка Луганской народной республики, Мечниково Харьковской области, Волноваха, Кирилловка, Никольское Донецкой народной республики и Казацкое Херсонской области", - сообщил Конашенков.

"Кроме того, - сказал он, - перехвачены в воздухе четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Новая Каховка и Антоновка Херсонской области".

Хроника 24 февраля – 31 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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