Военные РФ сообщили о нарушенном управлении группировками ВСУ и их тыловым обеспечением

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в результате массированного удара 31 октября по объектам Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

"В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины", - заявил он.

Российские военные также сообщили, что пресекли атаки украинских сил на трех направлениях - в Харьковской, Херсонской областях и ЛНР.

"На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской народной республики и Орлянка Харьковской области", - сказал Конашенков.

"Все атаки отражены. В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов", - сообщил он.

По данным ведомства, на Красно-Лиманском сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской народной республики.

"На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи", - сообщил Конашенков.

"Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов", - отметил представитель ведомства