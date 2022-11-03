"Уральские локомотивы" займутся сервисным обслуживанием "Сапсанов"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - Транспортные машины") реконструирует свое производство скоростных и высокоскоростных поездов в Верхней Пышме для расширения линейки выпуска продукции и возможности модернизации высокоскоростных поездов "Сапсан".

Об этом говорится в материалах компании к планируемым на 30 ноября общественным слушаниям по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) данного проекта.

Согласно документации, сейчас в главном производственном корпусе поездов (ГПК) размещено производство пассажирских поездов ЭС2Г "Ласточка", а режим работы предприятия составляют две смены по 12 часов, 250 дней в году.

Принятая программа реконструкции предполагает освоение новых видов продукции и увеличение программы производства: 160 вагонов в год для скоростных поездов "Ласточка", 100 вагонов в год для скоростных поездов, 70 двухэтажных вагонов в год и модернизация 39 "Сапсанов". Новый режим работы предполагает 3 смены по 8 часов, 250 дней в году.

В связи со стесненными условиями на площадке предприятия и отсутствием возможности расширения ГПК проработан вариант размещения отдельных участков производства во вновь строящихся зданиях. Освободившиеся площади в главном производственном корпусе используются для установки дополнительного оборудования и рабочих мест.

Существующий штат комплекса по сборке "Ласточек" составляет 750 человек без учета управления технологической подготовки производства поездов и отдела планирования и производственной логистики поездов. После проведения строительства и реконструкции штат вырастет до 1932 человек.

Строительство и реконструкцию планируется провести в три этапа. В ходе I этапа объем производства не изменится. На II этапе произойдет сокращение выпуска "Ласточек" с 240 вагонов до 160 вагонов и начнется выпуск нового вида продукции - вагонов для скоростных поездов - 100 вагонов в год. По завершении III этапа предприятие выйдет на проектную мощность.

Продолжительность строительно-монтажных работ I этапа - 36 месяцев, II этапа - 18 месяцев.

Генеральным проектировщиком выступит АО "Уралгипромез".

Ранее "Уральские локомотивы" заявляли о планах построить новый производственный комплекс по выпуску инновационных электропоездов для высокоскоростных магистралей, объем инвестиций оценивался в 10-12 млрд рублей. Их серийное производство планировалось начать в 2025 году.

Основные виды деятельности "Уральских локомотивов" - проектирование, производство, продажа и техобслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава нового поколения. Предприятие выпускает грузовые электровозы с коллекторными тяговыми двигателями "Синара" (серия 2ЭС6), грузовые электровозы постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10), магистральный грузовой электровоз, работающий от сети переменного тока 2ЭС7, а также скоростные поезда "Ласточка".