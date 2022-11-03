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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Правительству предложили продлить финансирование инфраструктуры регионов за счет бюджетных кредитов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает продлить для регионов возможность направлять средства, высвобождающиеся в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов, сообщил на совещании у президента глава ведомства Максим Решетников.

"Еще один инструмент - это реструктуризация накопленных бюджетных кредитов регионов. Субъекты могут вместо погашения задолженности перед федеральным бюджетом направить средства на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. И за счет налогов сократить этот долг. (...) Нам кажется важным продлить работу этого механизма. Регионам, кто полностью использовал ресурс реструктуризации до 2024 года, дать возможность сделать это и по долгам к погашению в 2025-2026 годах. Также мы предлагаем продлить период списания долга за счет новых налогов до 2034 года, чтобы как можно больше субъектов могли снизить финансовую нагрузку на свои бюджеты", - сказал он.

Кроме того, министр предложил пойти навстречу регионам и дать возможность направлять средства на реконструкцию портовой, вокзальной морской и речной инфраструктуры, причальных стенок. "В первую очередь это необходимо для развития речного туризма", - сказал он.

Решетников напомнил, что этот механизм был запущен в 2020 году, его применяют 69 регионов. Для создания инфраструктуры они могут использовать более 500 млрд рублей. Из них, отметил он, половина уже в работе - для реализации более пятисот проектов. "Они принесут экономике 3,9 трлн рублей инвестиций и 165 тысяч рабочих мест. Ряд проектов уже реализован, заводы введены, и с этого года по ним начнется списание долгов за счет новых налогов", - сказал министр.

Минэкономразвития Максим Решетников
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