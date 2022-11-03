Решетников предложил закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей, заявил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он предложил закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий.

"В структуре инвестиционной активности традиционно большую долю занимают естественные монополии - железные дороги, энергосети, нефте- и газопроводы. При этом, их инвестиционные программы утверждаются на сегодняшний момент разными ведомствами самостоятельно, и потому не всегда синхронизируются между собой", - отметил министр.

"Переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей. Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий и единых требований к их разработке и мониторингу", - сказал министр, выступая с докладом об инструментах поддержки инвестиций.

На этом же совещании он заявил, что текущая ситуация характеризуется повышением общей неопределенности, поэтому роль государства как "инвестора последней инстанции" будет усиливаться.