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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

Решетников предложил закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей, заявил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он предложил закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий.

"В структуре инвестиционной активности традиционно большую долю занимают естественные монополии - железные дороги, энергосети, нефте- и газопроводы. При этом, их инвестиционные программы утверждаются на сегодняшний момент разными ведомствами самостоятельно, и потому не всегда синхронизируются между собой", - отметил министр.

"Переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей. Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий и единых требований к их разработке и мониторингу", - сказал министр, выступая с докладом об инструментах поддержки инвестиций.

На этом же совещании он заявил, что текущая ситуация характеризуется повышением общей неопределенности, поэтому роль государства как "инвестора последней инстанции" будет усиливаться.

Минэкономразвития Максим Решетников Правительство
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