Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке пищевых лесных ресурсов.

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российский Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке пищевых лесных ресурсов. Ведомство опубликовало проект соответствующего постановления правительства на сайте подготовки нормативно-правовых актов.

Министерство предлагает включить в число заемщиков "организации и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют инвестпроекты по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, относящихся к пищевой продукции, а также продукции их переработки", сообщается в пояснительной записке.

"Вывоз представителями иностранных организаций сырья для заготовки пищевых лесных ресурсов без переработки на территории нашей страны приводит к его удорожанию и дефициту для российских переработчиков, что, в свою очередь, влечет ограничение объема внутреннего потребления дикорастущих пищевых ресурсов и снижает экспортный потенциал российских производителей такой переработанной продукции", - говорится в документе.

По оценке экспертов рынка лесных ресурсов, биологические запасы дикорастущих ягод, орехов, плодов, грибов, березового сока и другой продукции в России превышают 13 млн тонн, из которых более 7 млн тонн могут быть заготовлены. Большая часть этих запасов является экологически чистой продукцией и отвечает текущим мировым трендам на потребление здоровых и органических продуктов.